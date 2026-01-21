الأسرة والمجتمع أبرز المحاور في «مؤتمر عجمان»

مريم بوخطامين، ووام (عجمان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين وصنّاع القرار، ويسهم في دعم توجهات الإمارة نحو تطوير بيئة عمرانية مستدامة، تعزز جودة الحياة، وتلبي تطلعات المجتمع، مستلهماً من الإرث العريق ملامح المستقبل الأفضل للجميع.

جاء ذلك خلال زيارته للمؤتمر في يومه الثاني، والتي اطّلع فيها على الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة، وتعرّف إلى أبرز المحاور المطروحة ضمن أجندته، مشيداً بمستوى التنظيم ومشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وواصل مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني، في نسخته العاشرة، أعماله بجامعة عجمان تحت شعار «من تاريخنا نخطط مستقبلنا: بين الإرث، الفن والإبداع، الابتكار، المستقبل»، بمشاركة أكثر من 44 متحدثاً وخبيراً من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وصنّاع القرار.

وشهد اليوم الثاني تنظيم ثلاث جلسات حوارية متخصصة، تناولت محاور التخطيط العمراني، والأسرة والمجتمع، والفنون والإرث، إلى جانب جلسة ضمن مجالس المجتمع، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وناقشت الجلسة الأولى، ضمن محور التخطيط العمراني، التحولات المعاصرة في مفاهيم التخطيط، ودور الإبداع والتقنيات الحديثة في تصميم المدن المستقبلية، وتحدث خلالها كل من «تيم فو»، مصمم ومؤسس مكتب «تيم فو» المتخصص في دمج الإبداع البشري مع الذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد جلال أحمد، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة الإمارات، والدكتور أبوستولوس كيريازير، أستاذ مشارك في العمارة بجامعة أبوظبي، والدكتور جهاد عوض، رئيس قسم العمارة بجامعة عجمان.

أما الجلسة الثانية، فركزت على محور الأسرة والمجتمع، وناقش المشاركون فيها أهمية التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان، ودور السياسات العمرانية في تعزيز جودة الحياة.

وشارك في الحوار كلٌ من الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتورة موزة محمد، المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي ورعاية كبار المواطنين، والدكتورة منى الضباح، خبيرة الابتكار والمدير التنفيذي لشركة «هلا جاري»، وأدار الجلسة الإعلامي محمد عمران.

وقالت فاطمة محمد، من فريق «عالم ماجد»، المشارك في المؤتمر: «إن هذه المشاركة تهدف إلى ربط الجيل القديم بالجيل الجديد من خلال أرشيف مجلة (ماجد)»، موضحة أنه تم عرض نسخ أصلية ومتنوعة من المجلة، إلى جانب عملات وطوابع خاصة ضمن جناح مخصص.

من جانبه، أكد علي بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، أن مشاركة الجمعية بركن خاص يهدف إلى تمكين أصحاب التوحد ودمجهم في المجتمع، والتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم أمام الحضور في مثل هذه الفعاليات الدولية.

شارك أصحاب الهمم في مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني، من خلال أجنحة خاصة ضمن جناح وزارة الأسرة، في خطوة تعكس حرص المؤتمر على تعزيز الشمولية، وتمكين جميع فئات المجتمع.



تبادل الخبرات

شهد مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني، في نسخته العاشرة، توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الحضرية المستدامة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، كلٌّ من عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وحصة تهلك، وكيل مساعد في الوزارة. كما وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «باركن». وقّع المذكرة كلٌّ من عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، ومحمد آل علي، المدير التنفيذي للشركة. ويأتي توقيع المذكرتين في إطار حرص الجهات المعنية على تعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير حلول حضرية مبتكرة.