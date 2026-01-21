عبدالسلام المدني بروفيسوراً في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة

دبي (وام)

كرّمت جامعة نيويورك السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رئيس «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA)، ورئيس الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية (ICHS)، وذلك بتعيينه بدرجة بروفيسور في مقرها في الولايات المتحدة الأميركية؛ تقديراً لمسيرته العلمية والعملية المتميزة، وإسهاماته البارزة في مجالات التعليم والقطاع الطبي والتطوير المهني، ودوره في تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات العلمية والطبية على مستوى العالم، وبذلك أصبح أول إماراتي يعين في هذا المنصب الأكاديمي المرموق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان الـ23 ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الـ30 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات من دولة الإمارات وأميركا والشخصيات المحلية والعالمية ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر ومعرض «إيدك دبي».