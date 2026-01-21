الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لطيفة بنت محمد تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
21 يناير 2026 22:45

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش أعمال النسخة الجارية من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ويدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ناقش اللقاء، مجموعة من المحاور التنموية ذات الاهتمام المشترك، شملت دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الابتكار في السياسات التنموية، وتطوير نماذج العمل الحكومي، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دور الثقافة والمعرفة في دعم التنمية طويلة الأمد.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أهمية التنسيق الإقليمي والدولي خلال المرحلة الراهنة، في ظل التحديات العالمية المتشابكة، مع التأكيد على أن العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.

المصدر: وام
لطيفة بنت محمد
دبي
محمد بن راشد
محمد بن راشد بن محمد بن راشد
الأمم المتحدة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
المنتدى الاقتصادي العالمي
دافوس
