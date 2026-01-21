السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» و«أليسون ترانزميشن» تُوقعان اتفاقية لتعزيز حلول الحركة البرية

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
22 يناير 2026 01:00

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

أعلنت شركة «ترست» التابعة لمجموعة إيدج والمزوّد البارز للحلول القتالية العسكرية، عن إبرام اتفاقية وكالة معتمدة مع شركة «أليسون ترانزميشن»، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات نواقل الحركة الأوتوماتيكية المخصّصة للتطبيقات التجارية والدفاعية. تعكس هذه الخطوة النمو المتواصل في قدرات شركة «ترست» واتساع نطاق خدماتها، بما يعزز دورها في توفير حلول تتميّز بموثوقية عالية وأداء متقدم ودعم مستويات الجاهزية العملياتية.
تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2026)، المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وبصفتها وكيلاً مباشراً معتمداً لشركة «أليسون»، ستتولّى «ترست» تقديم منظومة خدمات متكاملة تشمل المبيعات والدعم الفني والصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية لأنظمة«أليسون ترانزميش» ويسهم ذلك في تعزيز إتاحة حلول متطورة لنواقل الحركة على المستويين المحلي والإقليمي لمختلف فئات المركبات البرية.

مجموعة إيدج
إيدج
الإمارات
يومكس
معرض يومكس
يومكس وسيمتكس
معرض الأنظمة غير المأهولة
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©