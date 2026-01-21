الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

2.3 مليار درهم صفقات «توازن» لصالح وزارة الدفاع في أول يومين من «يومكس» و«سيمتكس»

محمد الزعابي ومانع المنصوري خلال الإعلان عن الصفقات (من المصدر)
22 يناير 2026 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» عن حزمة جديدة من الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، حيث وصل عددها إلى 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و479 مليوناً و826 ألف درهم.
وبذلك، ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال أول يومين من المعرض إلى 8 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و359 مليوناً و611 ألف درهم. وتعكس صفقات اليوم الثاني النهج الاستراتيجي لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي في دعم تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب.
وجرى الإعلان عن الصفقات من قبل المتحدثين الرسميين للمجلس، محمد سيف الزعابي ومانع عبد الكريم المنصوري، حيث أشارا إلى أن وتيرة الإعلان عن الصفقات خلال أيام المعرض تعكس الحراك المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
تم الإعلان عن ثلاث صفقات لمجموعة إيدج، حيث شملت الصفقة الأولى عقداً لتطوير آلية نمر المسيرة بقيمة 10.556 مليون درهم، بينما تضمنت الصفقة الثانية تطوير الطائرات المسيرة QX بقيمة 45.140 مليون درهم، أما الصفقة الثالثة فشملت شراء طائرات ANAVIA HT-750 بقيمة 1.396.126 مليار درهم.
وشملت الصفقات اتفاقية أخرى مع شركة حبارى للدفاع والأمن، تشمل شراء عربات التحكم عن بُعد للتعامل مع المتفجرات والعبوات EOD بقيمة 28 مليون درهم.
وأشار المتحدثان إلى أن الإعلانات ستتواصل خلال اليوم الثالث والأخير من المعرض، مع الكشف عن صفقات إضافية تسهم في دعم أهداف الأمن والدفاع الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

