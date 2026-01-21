الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تكرِّم 30 موظفاً بعمرة عائلية

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
22 يناير 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

ضمن توجُّهها الاستراتيجي لتعزيز جودة الحياة الوظيفية وترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي خلال عام الأسرة 2026، نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رحلة عمرة خاصة لـ 30 موظفاً متميزاً من كوادرها، برفقة محارمهم، تقديراً لجهودهم الوظيفية المخلصة، وتحفيزاً لمسيرتهم المهنية، وتعزيزاً للتوازن بين الحياة العملية والأسرية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج التحفيزية التي تعتمدها الدائرة، والرامية إلى تعزيز الانتماء المؤسسي، وترسيخ مفهوم أن التميز الوظيفي لا ينفصل عن الاستقرار الأسري، بل يتكامل معه في بناء بيئة عمل إيجابية قائمة على التقدير والدعم الإنساني.
وفي هذا السياق، أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن الاستثمار في الموظف يبدأ من دعم أسرته، وقال: «إن تكريم الموظفين المتميزين برحلة عمرة مع محارمهم يجسّد التزام الدائرة برؤية شمولية للموارد البشرية، تضع الأسرة في صميم منظومة التميز المؤسسي، وتترجم مستهدفات عام الأسرة 2026 في بناء بيئة عمل مستقرة، محفّزة، وقادرة على تحقيق أثر مستدام».
وأشار إلى أن الدائرة ماضية في تطوير منظومة متكاملة للتحفيز والتقدير، تعزّز قيم الولاء والانتماء، وتربط الإنجاز الوظيفي بالقيم الإيمانية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الوظيفي والمجتمعي.

