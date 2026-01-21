22 مليار درهم صفقات تجارية لـ«إيدك دبي» بزيادة 10%

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026»، أنه سجّل صفقات قياسية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة، التي تم إبرامها في معرض «إيدك دبي» لهذا العام، بلغت أكثر من 22 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على العام الماضي.

كما أعلن أمس، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات يومه الختامي، عن إطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان مبادرة رائدة تمثّل تطوراً طبيعياً لإرث «إيدك دبي» وتعكس رؤية دبي الطموحة في رسم مستقبل قطاع طب الأسنان على المستويين الإقليمي والدولي. وتم الإعلان عن إطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان بحضور كل من الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والدكتور نيكولاي شاركوف، رئيس الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، وأحمد الجميري المهيري، مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال، المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية.

وشهد الحدث الذي اختتم أعمال دورته الـ30 أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، زيادة مطردة في الإقبال من قبل المختصين على هذا الحدث العالمي، حيث وصل عدد الزوّار والمشاركين والعارضين نحو 80 ألف شخص من 192 دولة، كما شهد زيادة عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية، بواقع أكثر من 5,860 علامة تجارية تمثلها 4,316 شركة متخصّصة في أحدث التقنيات والمستلزمات الخاصة بصحة الفم والأسنان، بزيادة قدرها 20% عن الدورة الماضية.

وينطلق أسبوع دبي لطب الأسنان، مبادرة استراتيجية من «إيدك دبي»، وستقام هذه الفعالية سنوياً، على أن تُعقد دورته الافتتاحية خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2027 في مواقع متعددة في دبي. وسيشكّل الحدث منصة عالمية حيوية تجمع العلامات التجارية المتخصّصة في طب الأسنان، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع السياسات، والمرضى، والعائلات، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج أسبوع دبي لطب الأسنان الذي تنظمه «إيدك دبي 2027»، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير، حيث يواصل الحدث ترسيخ مكانته باعتباره أبرز مؤتمر ومعرض متخصّص في طب الأسنان على مستوى العالم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تتمتع دبي بإمكانات استثنائية في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ومن أبرز الأحداث التي واصلت تحقيق النجاح والنمو على مدار سنوات طويلة هو مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي)، الذي مهّد الطريق لإطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان».

وقال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA): «إطلاق هذا الحدث البارز في دبي، يمثل خطوة نوعية في قطاع طب الأسنان عالمياً. فمن خلال أسبوع دبي لطب الأسنان، نعمل على توحيد منظومة طب الأسنان بأكملها، من المهنيين والأكاديميين وروّاد الابتكار ومختلف فئات المجتمع، وذلك عبر منصة متكاملة تمتد على مستوى المدينة وتعزّز تبادل المعرفة، والتعليم المتقدم، والممارسات القائمة على الابتكار.