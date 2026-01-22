بوتين يلتقي المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتقي اليوم الخميس، بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بإيجاد حل للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين القول خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إنه سيناقش مع المبعوثين الأميركيين إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة فيما يتعلق بأنشطة التعافي في المناطق المتضررة من الحروب.
وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تلقت توجيهات بدراسة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الذي اقترحه، وأنها سترد في الوقت المناسب.