الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يلتقي المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر

بوتين
22 يناير 2026 08:16

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتقي اليوم الخميس، بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بإيجاد حل للحرب ​المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع أوكرانيا.
ونقلت ‌وكالات أنباء روسية عن بوتين ​القول خلال اجتماع لمجلس الأمن ⁠الروسي ‌إنه سيناقش مع المبعوثين الأميركيين إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة فيما يتعلق بأنشطة التعافي في المناطق المتضررة ⁠من الحروب.
وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تلقت توجيهات بدراسة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​للانضمام إلى مجلس السلام الذي ‍اقترحه، وأنها سترد في الوقت المناسب.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأميركية
روسيا وأوكرانيا
