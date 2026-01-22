بوتين يلتقي المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتقي اليوم الخميس، بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بإيجاد حل للحرب ​المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع أوكرانيا.

ونقلت ‌وكالات أنباء روسية عن بوتين ​القول خلال اجتماع لمجلس الأمن ⁠الروسي ‌إنه سيناقش مع المبعوثين الأميركيين إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة فيما يتعلق بأنشطة التعافي في المناطق المتضررة ⁠من الحروب.

وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تلقت توجيهات بدراسة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​للانضمام إلى مجلس السلام الذي ‍اقترحه، وأنها سترد في الوقت المناسب.



