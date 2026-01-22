الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

0.2 .. أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

0.2 .. أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات
22 يناير 2026 08:45

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الخميس. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 0.2 درجة مئوية.
وقال الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 0.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً شرقاً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
