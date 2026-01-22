"يومكس 2026".. اتفاقية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري

وقعت كلية أبوظبي للإدارة، وشركة "Saal.ai" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دولة الإمارات، أمس، اتفاقية بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري وتطوير القيادات التنفيذية، وذلك على هامش أعمال معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2026" في أبوظبي، ما يجسد التزاماً مشتركاً بتأهيل الجيل القادم من القادة المدعومين بالبيانات.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى دعم عملية تطوير قادة المستقبل القادرين على العمل في بيئات اقتصادية وتنظيمية وتشريعية معقدة بشكل متزايد.

وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي، والحوكمة، والأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال دمج تحليلات البيانات المتقدمة وقدرات دعم اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج التعليم الإداري.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج منصة "DigiXT" للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المطورة للاستخدامات المؤسسية داخل دولة الإمارات من قبل شركة "Saal.ai" ضمن برامج أكاديمية محددة ودورات التعليم التنفيذي في كلية أبوظبي للإدارة.

وسيتيح الدمج للطلاب فرصة التعامل المباشر مع بيانات حقيقية وحالات استخدام مؤسسية وأدوات اتخاذ القرارات التي تتماشى مع التحديات المعاصرة في مجال القيادة والسياسات والتنظيم المؤسسي.

وأكد الدكتور مارك بولين، القائم بأعمال رئيس كلية أبوظبي للإدارة، الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة ، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الكلية بتعزيز التعليم الإداري الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك رؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في برامج الكلية يعزز قدرتها على تطوير قادة قادرين على التعامل مع البيئات المعقدة والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية طويلة المدى للدولة.

من جانبه، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "Saal.ai"، إن رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي تؤكد أن هذه التكنولوجيا هي عامل استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والحوكمة الفعالة، حيث يدعم هذا التعاون مع كلية أبوظبي للإدارة عملية تطوير القدرات القيادية التي يمكنها ترجمة الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى قرارات مدروسة بشكل مسؤول.

وتمثل الشراكة خطوة جوهرية في تحقيق رسالة كلية أبوظبي للإدارة الهادفة إلى بناء جيل جديد من القادة المبدعين، كما تُعزز التزام شركة "Saal.ai" بدفع القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر حلول تقنية آمنة ومطورة محلياً تساعد على الابتكار واتخاذ القرارات المستقبلية.









