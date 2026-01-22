الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مكتوم بن محمد ومنصور بن محمد يعزّيان في وفاة محمد المنصوري

مكتوم بن محمد خلال تقديمه التعازي (وام)
22 يناير 2026 12:33

دبي (وام)

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

