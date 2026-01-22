الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة.. لن نتوقف ولن نلتفت.. لأن الملتفت لا يصل

22 يناير 2026 13:48

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مشروع District IO في واحة دبي للسيليكون، وذلك بهدف بناء بيئة أعمال بتقنيات متقدمة لقطاعات اقتصادية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية والحوسبة الكمومية والنقل الذكي.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ضمن مشاريعنا الاقتصادية الجديدة.. أطلقنا اليوم مشروع District IO في واحة دبي للسيليكون، وذلك بهدف بناء بيئة أعمال بتقنيات متقدمة لقطاعات اقتصادية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية والحوسبة الكمومية والنقل الذكي وغيرها.. الهدف توفير بيئة أعمال لأكثر من 6500 شركة جديدة في هذه القطاعات، و75 ألف موهبة متخصصة.. وتوقعاتنا أن يسهم المشروع الجديد في ناتجنا المحلي الوطني بأكثر من 103 مليارات درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة. مشاريعنا مستمرة.. توسعاتنا متسارعة.. تركيزنا في خططنا التنموية يتضاعف كل يوم.. لن نتوقف.. ولن نلتفت.. لأن الملتفت لا يصل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
