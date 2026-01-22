حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبدالباسط عبدالصمد

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم «الخميس»، أبناء فضيلة الشيخ القارئ عبدالباسط محمد عبدالصمد، وأطلق سموه تطبيق «المعين» الذكي، وذلك في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة بالضيوف، معرباً سموه عن اعتزازه بمكانة الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وإسهاماته الخالدة في خدمة كتاب الله وتلاوته، وحصوله على الإجازة في القراءات السبع، وما تركه من أثرٍ عظيم في نفوس المسلمين حول العالم. وأكد سموه أن إمارة الشارقة ماضية في دعم المبادرات والمشاريع، التي تُعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتحرص على توظيف التقنيات الحديثة في حفظ الإرث القرآني ونقله للأجيال القادمة، بما يعزّز من القيم الإسلامية السمحة ويواكب تطورات العصر، ويجسّد رسالة الشارقة الثقافية والإنسانية. من جانبهم، قدم أبناء فضيلة الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال، وتكريم أعلام ومشاهير القرّاء، ما يُعزّز مكانة الشارقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه. وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى متحف مشاهير القرّاء في المجمع، مفتتحاً سموه ركن مقتنيات فضيلة الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، والذي يستعرض مجموعة من الصور والمقتنيات، التي تُؤرّخ سيرته العطرة، ولقاءاته مع العلماء والمسؤولين، والشخصيات العالمية، مشاهداً سموه مادة فيلمية سردت جانباً من نشأته وحياته وبدايته في عالم القراءات وأعماله في خدمة القرآن الكريم. واستمع سموه إلى شرح مفصّل عن المقتنيات والمصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات والأشرطة التي تركها فضيلة الشيخ، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الشخصية المكتوبة بخط يده، وإجازته القرآنية، وعدد من الأوسمة التي حصل عليها من دول العالم. وسلّم صاحب السمو حاكم الشارقة أبناء فضيلة الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد شهادة شكر وتقدير، وذلك لمنحهم مقتنيات والدهم النادرة إلى متحف مشاهير القرّاء في مجمع القرآن الكريم، مثمناً سموه مبادرتهم الكريمة التي ستبقى أثراً خالداً يخلد سيرة فضيلة الشيخ في خدمة كتاب الله تعالى. كما تسلّم سموه هدية تذكارية من أبناء فضيلة الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد معربين عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي يبذلها سموه في خدمة كتاب الله وأعلامه. وعلى هامش الاستقبال، أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال الضغط على الجهاز اللوحي، تطبيق «المعين» الذكي، وهو مصحف ذكي متكامل، يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المستخدمين من تلاوة القرآن الكريم وحفظه بأسلوب تفاعلي متطوّر. وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول أبرز مميزات تطبيق «المعين» الذكي، والذي يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، إذ يوفّر خاصية التلاوة الذكية القائمة على التعرف الصوتي المتقدم لمتابعة التلاوة لحظياً، ورصد أخطاء النطق ومخارج الحروف والتنبيه التصحيحي الفوري، إلى جانب أوضاع حفظ ومراجعة ذكية، تبني خطط حفظ وفق مستوى الإتقان، مع اعتماد ترتيب الصفحات العثمانية للمصحف، لضمان الدقة والتوافق مع المصحف الورقي. ويدعم تطبيق «المعين» الذكي خاصية البحث المتقدم، من خلال النص أو الصوت، إلى جانب تعدد اللغات في الواجهة والترجمة والتفسير، حيث يدعم التطبيق اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو، وسيكون متاحاً في المتاجر الإلكترونية على الأجهزة، ومناسباً لمختلف المستخدمين حول العالم. حضر الاستقبال بجانب سموه كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، والدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، والدكتور علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين.