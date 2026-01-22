حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي، الذي شمل 430 خريجاً وخريجة ضمن مختلف البرامج، وتابعت العرض العسكري الذي قدمه الخريجون الذين جسدوا أعلى درجات الانضباط والجاهزية، وكرّمنا الحاصلين على أوسمة التميز».

وأضاف سموه: «نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة، ونشيد بدور أكاديمية شرطة دبي التي تواصل منذ عقود تخريج كفاءات تحمل المسؤولية بكل شرف.. نتمنى لكل الخريجين التوفيق في خدمة دولتنا ومجتمعنا، وتوظيف معارفهم وخبراتهم لتبقى دبي نموذجاً عالمياً للاستقرار والأمن والأمان».