الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 يناير 2026 17:35

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطفس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:04.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

المصدر: وام
