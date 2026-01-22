الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

رئيس الدولة يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
22 يناير 2026 19:34

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم فعاليات الدورة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وقام سموه بجولة في المعرضين ـ اللذين تنظمهما مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي ـ شملت عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة واطلع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تعرضها في مجالات التدريب والمحاكاة والأنظمة غير المأهولة والروبوتات والطائرات غير المأهولة وأنظمة التحكم الذكية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية وغيرها.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الجولة، الأحاديث مع المشاركين حول القنيات والحلول التي تقدمها في المجالات المدنية والتجارية والدفاعية، مؤكداً سموه أهمية معرضي «يومكس» و«سيمتكس» في توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية التي تدعم التنمية للجميع، فضلاً عن تعزيز موقع دولة الإمارات كونها مركزاً لتكنولوجيا المستقبل وابتكاراته.

 

«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية

رافق سموه خلال الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
