الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

9.31 مليون راكب نقلتهم «أجرة الشارقة»

الشارقة توفر مركبات أجرة هجينة صديقة للبيئة (وام)
23 يناير 2026 01:15

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية

كشفت «أجرة الشارقة» عن نقل أكثر من 9.31 مليون راكب خلال عام 2025، محققةً نمواً في أعداد نقل الركاب بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024 وتضمنت نقل 917 ألف راكب من خلال الحجز عبر التطبيق الذكي «يانغو»، إلى جانب نقل 760 ألف راكب من المنطقتين الشرقية والوسطى.
وقال خالد الكندي، مدير عام أجرة الشارقة: تعكس هذه الأرقام الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة، مما يؤكد ثقة الجمهور في جودة الخدمات المقدمة عبر أسطول مركباتنا، بما يحقق رؤيتنا في تقديم تجربة نقل مميزة تلبي احتياجات مستخدمي أجرة الشارقة، وتؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في الأجرة.
يشار إلى أن «أجرة الشارقة» هي إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول والذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.
وأكّد خالد الكندي، أن الشركة وفرت مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة وسعيها الدائم والمستمر لتطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن أجرة الشارقة تسعى إلى تحويل أسطول مركباتها بنسبة 100 % إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء بحلول عام 2027، وذلك بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتصبح إمارة صديقة للبيئة.

الإمارات
الشارقة
أجرة الشارقة
نقل الركاب
مركبات الأجرة
سيارات الأجرة
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©