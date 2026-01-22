شرطة أبوظبي تعزّز الوعي الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «أسرة آمنة.. حماية المجتمع من السلوكيات السلبية وآثارها»، أُقيمت في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة في العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026.

وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة، خاصةً تلك التي تُعنى بشؤون الأسرة، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، وترسيخ القيم الإيجابية بما يسهم في تحقيق أمن المجتمع واستقراره.

وركّزت الجلسة على التوعية المرورية والأمنية لأفراد الأسرة، حيث أشار العقيد سهيل مبارك بن عنوده العامري، مدير مركز شرطة الساد، إلى أهمية دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز السلوك الإيجابي، من خلال التزام الأفراد بالقوانين، واحترام الأنظمة.

واختُتمت الجلسة التي شهدت تفاعلاً من الحضور، بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم المجالس الأسرية التوعوية، لما تُمثله من منصة فاعلة لتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة الوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم استقرار الأسرة ويسهم في بناء مجتمع آمن ومتماسك.