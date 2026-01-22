الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزّز الوعي الأسري

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
23 يناير 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظّمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «أسرة آمنة.. حماية المجتمع من السلوكيات السلبية وآثارها»، أُقيمت في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة في العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026.
وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة، خاصةً تلك التي تُعنى بشؤون الأسرة، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، وترسيخ القيم الإيجابية بما يسهم في تحقيق أمن المجتمع واستقراره.
وركّزت الجلسة على التوعية المرورية والأمنية لأفراد الأسرة، حيث أشار العقيد سهيل مبارك بن عنوده العامري، مدير مركز شرطة الساد، إلى أهمية دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز السلوك الإيجابي، من خلال التزام الأفراد بالقوانين، واحترام الأنظمة.
واختُتمت الجلسة التي شهدت تفاعلاً من الحضور، بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم المجالس الأسرية التوعوية، لما تُمثله من منصة فاعلة لتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة الوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم استقرار الأسرة ويسهم في بناء مجتمع آمن ومتماسك.

شرطة أبوظبي
الإمارات
التوعية المجتمعية
أبوظبي
مجالس أبوظبي
حماية المجتمع
عام الأسرة
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©