«قمة التحكيم» تنعقد 28 يناير

أبوظبي (وام)

تنعقد قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في 28 يناير الحالي بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين خلال يومي 28 و29 يناير 2026.

وقال الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن المركز يؤكد التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يتواجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.

من جانبها، قالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن محكمة التحكيم لدينا، التي تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم.