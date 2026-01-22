«دبي الخيرية» تبرم شراكات استراتيجية مع «رؤيتي» لتعزيز العمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن توقيع اتفاقيتي تعاون استراتيجي مع كل من «جمعية رؤيتي للأسرة» و«مركز رؤيتي للقرآن الكريم»، بهدف ترسيخ نموذج رائد من التكامل بين المؤسسات الخيرية والمجتمعية، بما يخدم تطلعات إمارة دبي في تعزيز العمل الإنساني والتماسك الأسري.

وقّع الاتفاقية كل من أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وهند محمد جمعة النابوده، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤيتي للأسرة- مدير مركز رؤيتي للقرآن الكريم، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك العابر للمجالات التقليدية.

وتهدف هذه الشراكات إلى صياغة إطار عمل موحد، يسهم في حشد الموارد والخبرات لتنفيذ مبادرات نوعية تستهدف صيانة كيان الأسرة، وتعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية.

وأكد أحمد السويدي، أن توقيع هذه الاتفاقيات هو تجسيد لثقافة التعاون المؤسسي التي تتميز بها دولة الإمارات، وقال: « نؤمن بأن العمل الخيري يتجاوز تقديم المساعدات الآنية إلى بناء شراكات مستدامة تخلق أثراً طويل الأمد. وتعاوننا مع مؤسسة رائدة بحجم (رؤيتي) سيتيح لنا الوصول إلى شرائح أوسع وتقديم خدمات نوعية تلامس احتياجات الأسرة وتسهم في رفد مسيرة التربية والتعليم الديني بأدوات تمكين حديثة».



نموذج وطني

قالت هند محمد جمعة النابوده: «يأتي تعاوننا مع جمعية دبي الخيرية، بوصفها نموذجاً وطنياً راسخاً في العمل الخيري والإنساني وبما تمتلكه من خبرة مؤسسية عريقة، ليُسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير مبادرات نوعية تُعنى ببناء الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي. ونحن في (رؤيتي) نؤمن بأن الأسرة هي نقطة الانطلاق لأي نهضة مجتمعية، ومن خلال هذا التكامل سنعمل على ابتكار برامج ومبادرات مشتركة تجمع بين الدعم الخيري، والتأهيل الأسري».