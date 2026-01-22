«الأعمال الخيرية العالمية» تتفقد وتنفّذ 90 مشروعاً في موريتانيا

نواكشواط (وام)

بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، أمس، زيارة إلى موريتانيا، بهدف تفقد وتنفيذ 90 مشروعاً خيرياً لصالح القرى الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً.

ومن أبرز المشاريع، صيانة وتأثيث المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان، بجانب حفر الآبار، ومشاريع إفطار القرى المسلمة، التي تضمّنت توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الزكاة، وغيرها من المبادرات الموسمية والتنموية.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «إن هذه الزيارة الميدانية جاءت في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، شهر العطاء والتراحم والتكافل الإنساني، حيث حرصت الهيئة على أن تلامس مشاريعها احتياجات الأسر الفقيرة بشكل مباشر، وأن تصل المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبأعلى درجات الكفاءة».