خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لشركة «والت ديزني»

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية لشركة «والت ديزني» يضمّ بوب إيجر، الرئيس التنفيذي للشركة، وجوش دامارو، رئيس مجلس إدارة «ديزني إكسبيرينسيز».

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2025، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية.

واستعرض اللقاء أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاع السياحة والترفيه في أبوظبي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في السياحة الترفيهية.

حضر هذا اللقاء معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة ميرال؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال.