«برجيل ترست» تنجز أكثر من 2000 عملية أطفال أنابيب

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي وبالتزامن مع عام الأسرة، بمرور عام على تأسيس عيادة ترست للإخصاب التابعة لبرجيل القابضة، والتي أنجزت حتى الآن أكثر من 2000 عملية أطفال أنابيب.

وقال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي لمجموعة عيادة ترست للإخصاب: «نؤمن في ترست للإخصاب بأن العلم هو حجر الأساس لتحقيق حلم الأبوة والأمومة، ولذلك استثمرنا منذ اليوم الأول في أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء فرق طبية وعلمية عالية الكفاءة تعمل بروح واحدة بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة لمرضانا، ما تحقق خلال عام واحد هو ثمرة التزام جماعي بالجودة والدقة العلمية والرعاية الإنسانية».

من جانبه، أكد الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية والرئيس التنفيذي للابتكار السريري في برجيل القابضة، أن نجاح عيادة ترست للإخصاب، يعكس الرؤية الشاملة لمدينة برجيل الطبية في تقديم رعاية تخصصية متكاملة، مشيراً توفر مدينة برجيل الطبية منظومة متكاملة من الخدمات الطبية المتقدمة، تشمل التخصصات الدقيقة، والتشخيص المتطور، والدعم الجراحي والطبية.