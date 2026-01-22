الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يطّلع على تجربة «الوطني الاتحادي» في الذكاء الاصطناعي

عمر النعيمي ووفد استشاري الشارقة خلال اللقاء (وام)
23 يناير 2026 01:16

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، حرص المجلس على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية مؤسسية واضحة، تسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، وتعزيز جودة المخرجات، وترسيخ التحول الرقمي المستدام، بما يواكب توجهات الدولة ويخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك، خلال استقباله أمس وفداً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور المهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعدد من كوادر الأمانة العامة.
واطّلع الوفد الزائر على عرض حول تجربة المجلس الوطني الاتحادي في مجال الذكاء الاصطناعي. 
واطّلع الوفد على الإطار الحوكمي والأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجلس، الذي يتوافق مع ميثاق الحكومة الاتحادية والمعايير الأخلاقية الدولية، ويستند إلى مبادئ الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات والخصوصية، والاستدامة في توظيف الموارد التقنية.

استشاري الشارقة
الإمارات
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
المجلس الوطني الاتحادي
