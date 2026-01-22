الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يستقبل وفد برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة

صقر غباش في صورة جماعية خلال اللقاء (وام)
23 يناير 2026 01:16

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تستشرف المستقبل من خلال تزويد القيادات بمهارات عالية، بما يمثل استثماراً مباشراً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ ريادتها في الابتكار الحكومي.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة بالفجيرة، الذي ينظّم بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

