علوم الدار

محمد الشرقي: بناء كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً

محمد الشرقي لدى لقائه فهد السعدي ووفد الجامعة (وام)
23 يناير 2026 01:17

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير المبادرات التعليمية المبتكرة، الهادفة إلى تمكين الناشئة والشباب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية المُستدامة والشاملة. 
جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للموارد المؤسسية والخدمات، والوفد المرافق.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على مُستجدات مبادرة «نشء الفجيرة: روّاد التقنية»، وخطط تطويرها. وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال من الناشئة والشباب في مختلف المجالات، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً، تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي على مستوى إمارة الفجيرة والدولة، وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الحيوية إقليمياً ودولياً. وأشاد سموه بما حققته مبادرة «نشء الفجيرة: رواد التقنية» من نتائج نوعيّة.  واطّلع سموه خلال اللقاء على نماذج من المشاريع التقنية التي طوّرها الطلبة ضمن مسارات متعددة.

