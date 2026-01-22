الإمارات تستضيف الكونجرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدفاع ومجموعة «أدنيك»، فوز دولة الإمارات باستضافة «الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026» (ICMM)، والذي سيقام خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل.

ويُعد الكونجرس العالمي للطب العسكري، منصة علمية دولية رائدة تُعقد كل عامين منذ انطلاقته عام 1921، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، حيث يجمع نخبة القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والممارسين من أكثر من 120 دولة، بهدف تبادل المعرفة والتجارب واستعراض المستجدات العلمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطب، بما يخدم تطوير أنظمة الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها.

وتُعدّ استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي الذي تقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، محطة نوعية تُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمعرفة الطبية العسكرية والمدنية والتعاون الدولي، وتعكس الثقة العالمية بما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية مؤهلة وقدرات تنظيمية عالية المستوى.

ويمثل المؤتمر منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات والابتكارات العلمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطب بمختلف تخصصاته.

جاء الإعلان عن استضافة المؤتمر خلال مؤتمر صحفي، أمس، بحضور اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة في وزارة الدفاع، رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، واللواء الركن عائشة سلطان الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر في وزارة الدفاع، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، والعقيد بارت ديموينك، نائب الأمين العام للجنة الدولية للطب العسكري، وسيف علي المرزوقي، مستشار أول الاستراتيجية والشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين.

وقال اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي: «تعتبر استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026، بمثابة محطة استراتيجية مهمة تعكس الثقة الدولية المتنامية بما تمتلكه الدولة من قدرات مؤسسية ودفاعية وتنظيمية متقدمة».

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري: «الشراكة مع وزارة الدفاع تندرج ضمن استراتيجية مجموعة (أدنيك) الرامية إلى استقطاب واستضافة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة».

بدورها، قالت اللواء الركن عائشة سلطان الظاهري: «حريصون على تقديم نسخة تعكس أعلى المعايير التنظيمية والعلمية، بما يُواكب مكانة دولة الإمارات».

من جهته، قال سيف علي المرزوقي: «تعكس رعايتنا ومشاركتنا في هذا الحدث إيماننا الراسخ بأهمية التعاون الدولي لتطوير الرعاية الصحية العسكرية عالمياً».