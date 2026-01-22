الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«SIRBAI» و«إيدج» تعززان قدرات أسراب الأنظمة الجوية غير المأهولة

فيصل البناي يشهد توقيع نجوى الأعرج وخالد الزعابي على الاتفاقية (من المصدر)
23 يناير 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت SIRBAI، المتخصصة في حلول الاستقلالية الدفاعية وتقنيات الأسراب الذكية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير قدرات الجيل التالي من أسراب الأنظمة الجوية غير المأهولة.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من: الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وخالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في «إيدج»، بحضور معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، خلال نشاطات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) 2026 في أبوظبي، تستكشف الشركتان إمكانات نشر حزمة ذكاء المهام المتقدمة وتقنيات السرب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من SIRBAI عبر محفظة «إيدج» من المركبات الجوية غير المأهولة والمنصات المستقلة.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «تمثل هذه الشراكة خطوة أساسية ضمن مساعينا لتقديم حلول دفاعية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف علم الأنظمة المستقلة التكتيكية والفعالية التشغيلية. ومن خلال دمج قدرات السرب المتقدمة من SIRBAI مع أنظمة إيدج التي اختبرت ميدانياً، فإننا نرفع سقف ما يمكن للمنصات المستقلة تحقيقه في ساحات القتال المعاصرة».

