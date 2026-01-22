الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني الاتحادي»: تعزيز برامج التدريب للكوادر الطبية الفلسطينية

محمد اليماحي في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة (وام)
23 يناير 2026 01:16

القاهرة (الاتحاد)

شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي عقدت أمس، في القاهرة. وضمّت المجموعة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من: ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية استعرضت مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن بدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعدادهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وقدمت مجموعة من المقترحات في هذا الإطار شملت دعم إنشاء مراكز تأهيل دائمة داخل فلسطين، وتعزيز برامج التدريب وبناء الكفاءات للكوادر الطبية الفلسطينية، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال والنساء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الشرهان إلى المبادرات الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات لتقديم مختلف أشكال العون والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي شملت علاج وتأهيل المصابين الفلسطينيين.

