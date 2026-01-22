خلال اليوم الختامي من «يومكس وسيمتكس».. «توازن»: 11 صفقة لـ«الدفاع» بقيمة تفوق 3.6 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، عن إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الثالث والختامي من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، حيث بلغ عددها ثلاث صفقات بقيمة إجمالية قيمتها مليار و256 مليوناً و247 ألف درهم. وبذلك يصل إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع على مدار الأيام الثلاثة من المعرض إلى 11 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات و615 مليوناً و858 ألف درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 20% مقارنة بالنسخة السابقة من معرض يومكس 2024، مما يعكس التطور المستمر في حجم ونوعية الصفقات، ويؤكد الثقة المتزايدة بمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. وأكد المجلس أن الصفقات المعلنة خلال المعرض، تعكس الدور الحيوي لمديرية التخطيط والمشتريات، التي تتولى التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الدفاعية وإدارة منظومة المشتريات بكفاءة وشفافية، مع إشراك الموردين المحليين والدوليين منذ المراحل المبكرة لضمان تحقيق أفضل النتائج. وجرى الإعلان عن الصفقات من قبل المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي محمد سيف الزعابي ومانع عبدالكريم المنصوري، وذلك في إطار حرص المجلس على عرض نتائج الصفقات بصورة شاملة تعكس حجم الشراكات المبرمة.

وشملت الصفقات المعلنة في اليوم الختامي صفقتين لصالح مجموعة «ايدج»، الأولى: لتطوير طائرات مسيرة بمحرك نفاث بقيمة 385.717 مليون درهم، والثانية: لشراء المنظومة Tracked RCV & THEMIS بقيمة 525.205 مليون درهم. كما شملت الصفقات اتفاقية أخرى مع شركة «كراكال إنترناشونال» التابعة لمجموعة «ايدج» بقيمة 345.325 مليون درهم إماراتي، لشراء أسلحة عن بُعد. وأكد المتحدثان الرسميان أن الصفقات المبرمة خلال أيام المعرض، تعكس التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز منظومة الدفاع المتقدمة والمستدامة، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الدفاعية والتقنيات المستقبلية، مشيرين إلى مواصلة المجلس في تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف الأمن والدفاع الوطني.