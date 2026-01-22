«يومكس» و«سيمتكس» يختتمان دورة 2026 بحضور دولي لافت

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، اختتمت أمس فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 والمؤتمر المصاحب لهما، واللذين أقيما بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، ومركز النقل المتكامل.

وشهدت الدورة السابعة توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة المحلية والدولية ونطاق الفعاليات، مع التركيز على التطبيقات التجارية والمدنية للتقنيات بعرض أحدث التكنولوجيا المتطورة في الصناعات والأنظمة غير المأهولة.

وشهد اليوم الختامي للفعاليات أمس، عرض أحدث الابتكارات والأجهزة في قطاع الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، كما شهدت الدورة الحالية مشاركة واسعة وغير مسبوقة من قبل الباحثين والمهندسين والعاملين في الشركات الوطنية والعالمية، الأمر الذي يعكس مدى تطور القدرات الوطنية في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي الـ«AI» والمحاكاة والتدريب ما يتماشى من توجهات القيادة الرشيدة، وبما يدعم القطاع الأمني والدفاعي والمدني والتوسع في الاستخدامات التجارية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع. «الاتحاد» حاورت بعض المشاركين في فعاليات الحدث.

وقالت مريم يوسف الهاشمي، طالبة دكتوراه في جامعة خليفة وصاحبة مشروع Secure UTM: طوّرنا شريحةً إلكترونية قابلة للتثبيت على مختلف منصّات الطائرات المسيّرة «الدرون». وتتمثل وظيفة هذه الشريحة في تمكين «الدرون» من بثّ إثباتٍ تشفيري أثناء الطيران يؤكد أنه مُرخّص من جهةٍ تنظيمية مُخوّلة. ويُصمَّم هذا الإثبات بحيث يمكن لأي طرفٍ مستقبل للرسالة: سواء كان جهة رقابية أو مزوّد بنية تحتية أو حتى مستخدماً عادياً، التقاطه والتحقق من صحته فوراً وبإجراءات بسيطة.

وأضافت: نظراً لطبيعة حركة «الدرون» وسرعة تغيّر موقعها، فإن زمن الإرسال يُعد عاملاً حاسماً. إذ إن كثيراً من آليات «الإثباتات الرقمية» التقليدية تكون ذات أحجام كبيرة قد تصل إلى آلاف الكيلوبايت، مما يجعل بثّها لاسلكياً بشكل متكرر وسريع أمراً غير عملي في سيناريوهات الطيران الفعلي. ولذلك ركّزنا على تقليص حجم الإثبات إلى الحد الأدنى الممكن مع الحفاظ على الخصائص الأمنية الأساسية. وبناءً على ذلك، طوّرنا تمثيلاً مضغوطاً للإثبات بحجم 109 بايت فقط، وهو حجم يمكّن «الدرون» من بثّ الإثبات خلال جزءٍ من الثانية. وتابعت: الأهم من ذلك، أننا قمنا بتحليل الأثر الأمني لهذا الضغط الشديد، وتحققنا من أن خصائص السلامة (خاصةً عدم القابلية للتزوير وسلامة البيانات) لا تزال محفوظة، بحيث يبقى توليد إثباتٍ مزوّرٍ أو العبث بمحتواه من دون اكتشاف أمر غير ممكن عملياً ضمن نموذج التهديد المعتمد.

بدورها، تحدثت سارة الكعبي، أخصائية مشاريع من شركة «أداسي» ضمن مجموعة «إيدج»، عن مشاركة «إيدج» في معرضي «يومكس وسيمتكس»، قائلة: نستعرض Vortex وهي عبارة عن طائرة درون intersepter قادرة على استهداف الطائرات المسيّرة والطيران بسرعة قصوى تصل إلى 150كم/ ساعة، مع نظام الاستهداف بالذكاء الاصطناعي لتمييز الهدف. وإضافة إلى ذلك لدينا أيضاً طائرة درون FBD وتختلف من حيث الأحجام، حيث إن كل حجم باستطاعته أن يحمل حمولة معينة ويصل إلى سرعة معينة.

كما شارك كل من: الدكتور محمد إبراهيم الهاجري، والمهندس عبدالله خالد المرزوقي، والمهندس فارس ناصر، بمشروع «آفاق جديدة للإدراك البانورامي فائق السرعة بالرؤية العصبية»، وعن هذا المشروع قال الدكتور محمد إبراهيم الهاجري، إنه يساعد في كشف التهديدات والتسللات بزاوية 360 درجة وبزمن فائق السرعة، وتوفير إدراك بانورامي للطائرات المسيّرة المربوطة بالألياف الضوئية.



أكبر مختبر

قالت المهندسة عائشة النيادي، من معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الطاقة الموجهة: لدينا أكبر مختبر عالمي موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوفر خدمات التوافق الكهرومغناطيسي EMC SERVICES، موضحة أن الخدمات يتم إجراؤها لآليات وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وهذه الخدمات تجرى حالياً في الإمارات، عوضاً عن إرسال الجهاز أو الآلية خارج الدولة، حيث يتم إجراء اختبارات التوافق المغناطيسي لجميع الآليات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المحلية والدولية. ومن الخدمات المقدمة: خدمات انبعاث الإشعاع، والاستدامة المُطبقة.



موثوقية وأفضلية

قال الدكتور داريو ألباني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة SIRBAI: أطلقت الشركة أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط خلال معرض يومكس، مما يمثل دخول الشركة إلى قطاع تقنيات الدفاع. وأوضح أن الشركة تعمل على سد الثغرة بين نية الإنسان والتنفيذ المستقل للمهام، مما يمكّن من التنسيق السلس عبر الأنظمة المأهولة وغير المأهولة. وأضاف: من خلال المحافظة على الترابط والتعاون بين المشغلين والأصول المستقلة، تقدّم الشركة الموثوقية والأفضلية التشغيلية اللازمة للمهام المعاصرة.