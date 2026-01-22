أبوظبي للإسكان تطلق خدمة «إبداء الاهتمام» للمواطنين المؤهلين لاختيار المشروع السكني

تطلق هيئة أبوظبي للإسكان خدمة «إبداء الاهتمام» ابتداءً من يوم الجمعة 23 يناير 2026 للمواطنين المؤهلين لاختيار المشروع السكني الأنسب لهم في أبوظبي والظفرة، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم السكنية بأنفسهم، وتعزيز مشاركتهم في اختيار مسكن ملائم يلبي احتياجات أسرهم بسهولة ويسر، وبما يحقق التقارب الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وبيّنت الهيئة أنه بعد تلقي المواطنين المؤهلين الرسائل النصية لتفعيل خدمة إبداء الاهتمام، يصبح بإمكانهم اختيار المشروع الأنسب لهم عبر التطبيق خلال فترة أقصاها شهراً من تاريخ تلقي الرسائل. ويتيح التطبيق استعراض المشاريع المتاحة، واختيار المشروع الأنسب، ثم توقيع الإقرار والتعهد باستخدام الهوية الرقمية لتثبيت الاختيار. وتنصح الهيئة بإعادة ضبط كلمة المرور للهوية الرقمية قبل بدء العملية، لضمان تجربة سلسة وآمنة للمواطنين.

ونبهت الهيئة إلى أنه يُسمح بتغيير المشروع مرة واحدة فقط بعد تثبيت الاختيار، ما يستدعي من المتعاملين التأني في اتخاذ القرار، والتنسيق مع الأقارب، لضمان اختيار وحدات متجاورة في نفس المشروع.

وستتم مرحلة اختيار الوحدات السكنية واستكمال إجراءات البيع على الخريطة في وقت لاحق، بعد إعداد المخططات والتصاميم النهائية للمشاريع، وستبلغ الهيئة المتعاملين بهذه المرحلة بوقت كافٍ قبل البدء بها.

وأوضحت الهيئة أن المشاريع السكنية تُعرض في التطبيق حسب توفر الوحدات فيها، وعند حجز جميع الوحدات في مشروع معين، يظهر إشعار «محجوز بالكامل»، لذا توصي الهيئة المتعاملين المؤهلين بالاستعداد بخيار بديل في مشروع آخر يلبي احتياجاتهم السكنية.

تشمل المشاريع المطروحة في أبوظبي المشاريع الحكومية والمشاريع المطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتلبية مختلف الاحتياجات. وتشمل المشاريع الحكومية، مشروع النهضة السكني المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028، ومشروع غرب بني ياس السكني المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2027، إضافة إلى مشروع الصدر السكني المتوقع إنجازه في الربع الثالث من 2028، ومشروع الحفار السكني المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2029، ومشروع شمال الباهية السكني المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028. وتُتاح المشاريع الحكومية لجميع الطلبات المؤهلة، ما يوفر خيارات سكنية تلائم احتياجات المواطنين المختلفة.

وتطرح الهيئة في منطقة الظفرة مشروع مدينة السلع السكني المتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2027، ومشروع مدينة زايد السكني المتوقع إنجازه في الربع الرابع من عام 2026.

وتشمل المشاريع المطورة بالشراكة مع القطاع الخاص مشروع قناة ياس السكني المتوقع إنجازه في الربع الثالث من عام 2028، ومشروع أبو مريخة السكني المتوقع إنجازه في الربع الثالث من 2030، إضافة إلى مشروع الشهامة السكني المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2029، وهذه المشاريع متاحة لأصحاب طلبات قرض شراء مسكن وقرض شراء مسكن آجل السداد.

وتضم المشاريع المطروحة أكثر من18,000وحدة سكنية بتصاميم وأنماط متنوعة، صُممت لتلبية تطلعات المواطنين، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، ما يرتقي بجودة الحياة عبر توفير سكن ملائم وبيئة اجتماعية متوازنة.