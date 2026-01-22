الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مهرجان الظفرة» يكرِّم شركاء نجاح محطته الختامية

فارس خلف المزروعي لدى تكريمه «الشؤون الإسلامية والأوقاف» (من المصدر)
23 يناير 2026 01:16

الظفرة (الاتحاد)

كرّم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس، شركاء نجاح المحطة الختامية لمهرجان الظفرة في دورته الـ 19، من الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، لإسهامها في إنجاح فعاليات المهرجان التي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

حضر التتويج، ممثلو الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، مجموعة تدوير، شركة طاقة للتوزيع، شبكة أبوظبي للإعلام، اتحاد سباقات الهجن، نادي أبوظبي للصقارين، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مستشفيات الظفرة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شركة الظاهرة الزراعية.

وقدم عددٌ من الجهات المشاركة برامج تفاعلية تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، والسياح الذين يقصدون منطقة الظفرة للاستمتاع بمعالمها وطبيعتها الخلابة، مما يعكس اهتمام هذه الجهات بالتراث الإماراتي الأصيل، إلى جانب تعزيز التوعية بخدمات الشركاء لدى المجتمع، وكان للدعم الذي قدمته هذه الجهات أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان، وأثمر نجاح المهرجان وتميزه.

