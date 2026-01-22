الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن حمدان بن زايد يتوِّج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

هزاع بن حمدان بن زايد خلال تتويجه الفائزين بمزاينة الإبل في المهرجان وفي الصورة فارس المزروعي وساري المزروعي (وام)
23 يناير 2026 01:17

الظفرة (وام)

توَّج الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين بشوطي الظفرة الـ20 في فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن منافسات المحطة الختامية لمزاينات الإبل في مهرجان الظفرة بدورته الـ19، التي أقيمت في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت النتائج عن فوز الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول في شوط الظفرة الـ20 للمحليات، وفوز ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول في شوط الظفرة الـ 20 للمجاهيم.
حضر مراسم التتويج، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين، وأعيان منطقة الظفرة وكبار مُلَّاك الإبل.

وشهدت مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة الختامي، مشاركة واسعة من مُلاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين تنافسوا بإبلهم ضمن 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خُصص لها 1135 جائزة بقيمة تزيد على 53 مليون درهم.

وتضمنت المحطة الختامية، مسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي، ومزاينة السلوقي العربي، ومسابقة التمور وتغليفها، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي وميدان الفعاليات المصاحبة.

هزاع بن حمدان بن زايد
الإمارات
مهرجان الظفرة
مزاينة الإبل
هيئة أبوظبي للتراث
