السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز عسكري شمال شرقي نيجيريا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز عسكري شمال شرقي نيجيريا
23 يناير 2026 11:06

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مركز عسكري في ولاية بورنو شمال شرقي جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات من أفراد القوات المسلحة.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
الإمارات
الهجوم الإرهابي
