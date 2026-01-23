السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية العين: برامج ومبادرات مجتمعية متكاملة

بلدية العين: برامج ومبادرات مجتمعية متكاملة
23 يناير 2026 15:32

نفذت بلدية مدينة العين، ممثلة في إدارة خدمات المجتمع، خلال عام 2025 برامج ومبادرات مجتمعية متكاملة ساهمت في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مبادئ التماسك المجتمعي في منطقة العين، وذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات لعام 2025 "عام المجتمع"، وتعزيز دور الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.


وشملت المبادرات تنفيذ إدارة خدمات المجتمع في البلدية خلال عام 2025، 64 فعالية مجتمعية توزعت على مختلف مناطق العين، هدفت إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم المبادرات المجتمعية والتوعوية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها البلدية للمستفيدين من أفراد المجتمع في منطقة العين.

وفي إطار دعم الأسر والخدمات المجتمعية، قدمت البلدية عدداً من المبادرات، من أبرزها توفير المواد الغذائية المدعومة للأسر المواطنة، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة ضمن منظومة خدمات المجتمع 67,193 أسرة، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة من المواد الغذائية المدعومة إلى 45,275 أسرة خلال عام 2025.

وقامت البلدية بتوفير498 مادة غذائية ضمن برامج الدعم، مع الاستمرار في تقديم خدمة التوصيل المجاني لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات وتعزيز جودة حياتهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وتنوعت قنوات تقديم الخدمات لتسهيل توفير هذه الخدمات للمتعاملين، حيث استفادت 6,002 أسرة عبر منصة "تم"، و30,042 أسرة من خلال مراكز خدمة عملاء البلدية، و33,169 أسرة عبر فروع جمعية العين التعاونية، إضافة إلى 2,185 أسرة من خلال طلبات خدمة التوصيل للمواد الغذائية المدعومة من البلدية.

كما نفذت مجموعة من العروض على المواد الغذائية، إلى جانب مبادرات موسمية داعمة للأسر، بما يعكس كفاءة إدارة المرافق المجتمعية وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع المحلي.

وأكدت البلدية التزامها بمواصلة تطوير منظومة الخدمات المجتمعية، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسر، وتعزيز الشراكات المجتمعية خلال عام 2026، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة وجودة الحياة، ويجسد رؤية الدولة في دعم الأسرة، بالتزامن مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة".

 

المصدر: وام
بلدية العين
