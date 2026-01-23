السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
23 يناير 2026 17:18

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مجمل الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة وتطورات «مجلس السلام».
وناقش الجانبان أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.
كما استعرض سموه ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل
المصدر: وام
مصر
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
الرياضة
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©