السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
23 يناير 2026 17:22

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05، والمد الثاني عند الساعة05:13، والجزرالأول عند الساعة 10:18، والجزر الثاني عند الساعة 22:23.
وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:30، والمد الثاني عند الساعة 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:51، والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

المصدر: وام
