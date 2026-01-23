على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»

كُرمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بجائزة «world woman hero 2026»، في إنجاز دولي جديد يعكس المكانة المتقدمة للقيادات النسائية الإماراتية، وذلك على هامش مؤتمر دافوس المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، بحضور نخبة من القيادات الفكرية وصناع القرار والشخصيات المؤثرة من مختلف دول العالم.

وتمنح هذه الجائزة من قبل مؤسسة المرأة العالمية (world woman foundation)، وهي مؤسسة دولية تُعنى بتكريم النساء اللواتي قدمن إسهامات استثنائية أحدثت أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة النساء والفتيات، من خلال مبادرات ترتكز على الكرامة الإنسانية، وحرية الاختيار، والمساواة، وبناء الوعي المجتمعي.

وجاء تكريم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تقديراً لمسيرتها الفكرية والإنسانية، ودورها الريادي في إطلاق ودعم مبادرات ثقافية وتعليمية ومجتمعية أسهمت في إعادة تعريف مفهوم تمكين المرأة، بوصفه عملية معرفية وتنموية طويلة المدى، تتجاوز الأطر التقليدية إلى صناعة التأثير وبناء الإنسان.

وأكدت الجهة المانحة أن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تمثل نموذجاً معاصراً للقيادة النسائية الواعية، التي تجمع بين الرؤية الفكرية والعمل المؤسسي والتأثير المجتمعي، مشيرة إلى أن مشاريعها ومبادراتها عكست فهماً عميقاً لدور المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وتتجسد قيمة هذا التكريم كونه جاء من قلب مؤتمر دافوس العالمي، الذي يعد أحد أبرز المنصات العالمية للحوار حول الاقتصاد، والتنمية والحوكمة، وقضايا الإنسان، ما يعكس الحضور الإماراتي المؤثر في النقاشات الدولية، ويؤكد أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة باتت محل تقدير واهتمام عالمي.

كما يبرز هذا الإنجاز الدور المتنامي للمرأة الإماراتية على الساحة الدولية عبر التأثير الحقيقي وصناعة النماذج الملهمة في مجالات الفكر والثقافة والعمل الإنساني، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تضع الإنسان في قلب استراتيجياتها التنموية.

ويعد تكريم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بجائزة «2026 World Woman Hero» شهادة دولية على مسار متكامل من العطاء والعمل الواعي، ورسالة تقدير لدورها الذي يتجاوز تأثيره الحدود الجغرافية والثقافية، في ترسيخ قيم العدالة المعرفية وبناء مجتمعات أكثر وعياً.