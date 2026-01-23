السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي القضائي» يكرّم مدربي برنامج الدراسات القضائية والقانونية

عدد من رؤساء المحاكم ونخبة من أعضاء السلطة القضائية في صورة جماعية مع المكرمين (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

دبي (الاتحاد)

نظم معهد دبي القضائي فعالية «رواد التميّز التدريبي، أثر لا يتوقف» لتكريم 34 مدرباً أسهموا بجهدهم المخلص في إنجاح تنفيذ الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، التي شارك فيها 36 متدرباً ضمن مساريه، العام، والأحوال الشخصية والتركات.
وتم التكريم بحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، وعددٍ من رؤساء المحاكم، إلى جانب مشاركة نخبة من أعضاء السلطة القضائية بإمارة دبي، وذلك احتفاءً بجهود مدربي البرنامج الذين كانوا الركيزة الأساسية لنقل المعرفة القانونية وتعزيز كفاءة المتدربين.
وأكّد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، أن هذا التكريم يجسّد الالتزام الراسخ بتطلعات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري، استثمار في الحاضر والمستقبل، ويعكس أهمية التعاون في نقل المعرفة القانونية للارتقاء بإمكانات الكفاءات الوطنية.
ومن جانبها، أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على الدور المحوري للمدربين في بناء نموذج قضائي مستدام. وأشادت بالاهتمام المؤسّسي من جانب محاكم دبي والجهات الشريكة والداعمة، وبمستوى الانضباط والتفاعل من قبل المتدربين، وأوضحت أن إطلاق هذا البرنامج كان ترجمةً لالتزام المعهد بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة قضائية تتسم بالتميّز والاستدامة.

