علوم الدار

شرطة دبي تحذّر.. الإساءة عبر الإنترنت أو تداولها يؤديان إلى المساءلة القانونية

الإساءة عبر الإنترنت ومواقع التواصل تترتب عليها تبعات قانونية (أرشيفية)
24 يناير 2026 02:06

دبي (الاتحاد)

حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال خدمات الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الآخرين بعبارات سب تجعلهم محط ازدراء، مُشيرة إلى أن تداول هذه العبارات يعرض الفاعل إلى أن يكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأوضحت أن مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب على عبارات السب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر المادة 43 التي تنص في بندها الأول: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي».

دليل رقمي 

أشارت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية إلى أن ما يُنشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل يعتبر تحت طائلة المساءلة القانونية، ويعد دليلاً رقمياً يحاسب صاحبه وفق القانون، مُشددةً على أن استخدام الإنترنت ومواقع التواصل يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المجتمعية.
وتتلقى شرطة دبي بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-crime الخاصة بهذا النوع من الجرائم، إلى جانب تطبيق شرطة دبي الذكي، وعبر الاتصال على الرقم 901.

المباحث الجنائية
الإنترنت
دبي
شرطة دبي
