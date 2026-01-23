السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد شرطة أبوظبي يزور كلية الشرطة بقطر

راشد بورشيد وكبار الضباط خلال الحفل (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من شرطة أبوظبي برئاسة العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، كلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة، وحضر حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين.
وأعرب العميد الدكتور راشد محمد بورشيد عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على كلية الشرطة، مثمناً كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتينة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة.
وأكد أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، مشيراً إلى أن الزيارة شكّلت فرصة للاطلاع على التجارب المتقدمة والخبرات المتميزة في مجالات التعليم الشرطي والقانوني، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في التدريب، وفق أحدث الأساليب والمناهج العلمية والبرامج الأكاديمية المعتمدة.
وأوضح أن تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات التعليمية الشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الشرطية، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار المجتمعي.
وفي ختام حفل التخريج، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية، وحرص الطرفين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للعمل الشرطي الخليجي المشترك.

