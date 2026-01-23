شرطة أبوظبي تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية

أبوظبي (الاتحاد)



دعت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من خدمات برامج النقاط المرورية، وذلك من خلال حضور الورش والدورات التي تقدمها عبر منصة شرطة أبوظبي في الطابق الأرضي بمركز بوابة الشرق التجاري، خلال الفترة من 17 ولغاية 31 يناير الجاري، في الفترة المسائية من الساعة 04:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً. وأوضحت أن الخدمات تشمل برنامجين رئيسيين، الأول يتيح تخفيض 8 نقاط مرورية للسائقين الذين تقل عدد النقاط المرورية المسجلة على رخصهم عن 24 نقطة، فيما يختص البرنامج الثاني باسترجاع رخصة القيادة في حال بلوغ السائق 24 نقطة مرورية، وذلك من خلال إلحاق السائقين المعنيين بدورات تثقيفية متخصصة بعد سداد الرسوم المقررة للدورات.

وتؤكد شرطة أبوظبي حرصها المستمر على تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بسلوكيات القيادة لدى الجمهور، داعية الجميع إلى المبادرة بالمشاركة في هذه البرامج الاسترشادية لضمان قيادة آمنة وحماية المجتمع من المخاطر المرورية.