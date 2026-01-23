السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تطوير «ملعب الاحتراف» في الشامخة

«ملعب الاحتراف» في الشامخة (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع، وتوفير مرافق ترفيهية تسهم في إسعاد السكان، بما يجسّد أهداف وقيم «عام الأسرة»، وبهدف تحسين تجربة زوار المرافق الترفيهية، واستجابةً للمقترحات الواردة من روّاد الملاعب، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تأهيل وتطوير «ملعب الاحتراف» في منطقة الشامخة، بشكل كامل وعصري. وشملت أعمال التطوير تركيب عشب صناعي عالي الجودة، وطلاء خطوط الملعب وفق المعايير القياسية لملاعب كرة القدم، وتركيب قوائم مرمى جديدة، وإضافة كشافات إضاءة من نوع (LED) موفرة للطاقة، إلى جانب إنشاء سياج خارجي يحيط بالملعب لتعزيز السلامة وتنظيم الدخول. وتم من خلال مشروع التطوير تحويل الملعب إلى منشأة رياضية حديثة وآمنة، ومجهزة وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزز ممارسة الأنشطة الرياضية في الأحياء السكنية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الشامخة
