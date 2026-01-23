4.400 مستفيد من خدمات «الفجيرة للموارد الطبيعية»

الفجيرة (وام)



تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 4.400 مستفيد خلال عام 2025، في مؤشر يعكس فاعلية منظومة الخدمات وتنامي ثقة المتعاملين، وذلك ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع الموارد الطبيعية في الإمارة.

‎وأوضحت المؤسسة أن هذا النمو جاء نتيجة اعتمادها حزمة من الحلول التطويرية والتقنية، التي أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات البيئية والفنية، بما ينسجم مع توجهات حكومة الفجيرة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وبيّنت أن خدماتها شملت تنظيم أنشطة التعدين والمحاجر والكسارات، والرقابة البيئية الميدانية، وإصدار التصاريح والتراخيص، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات العاملة في القطاع، بما يعزّز كفاءة التشغيل، ويحد من الآثار البيئية، ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وأكدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنها تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للعام 2026 على تجاوز هذا الرقم، من خلال التوسع في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، ودعم مستهدفات الاستدامة، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة كمركز رائد في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية.