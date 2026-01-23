السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4.400 مستفيد من خدمات «الفجيرة للموارد الطبيعية»

4.400 مستفيد من خدمات «الفجيرة للموارد الطبيعية»
24 يناير 2026 02:04

الفجيرة (وام)

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 4.400 مستفيد خلال عام 2025، في مؤشر يعكس فاعلية منظومة الخدمات وتنامي ثقة المتعاملين، وذلك ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع الموارد الطبيعية في الإمارة.
‎وأوضحت المؤسسة أن هذا النمو جاء نتيجة اعتمادها حزمة من الحلول التطويرية والتقنية، التي أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات البيئية والفنية، بما ينسجم مع توجهات حكومة الفجيرة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وبيّنت أن خدماتها شملت تنظيم أنشطة التعدين والمحاجر والكسارات، والرقابة البيئية الميدانية، وإصدار التصاريح والتراخيص، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات العاملة في القطاع، بما يعزّز كفاءة التشغيل، ويحد من الآثار البيئية، ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنها تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للعام 2026 على تجاوز هذا الرقم، من خلال التوسع في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، ودعم مستهدفات الاستدامة، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة كمركز رائد في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

أخبار ذات صلة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
محمد الشرقي: بناء كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً
الموارد الطبيعية
الفجيرة
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
آخر الأخبار
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
الرياضة
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©