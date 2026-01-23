«وادي الوريعة» يسجّل عودة طائر السبد المصري

الفجيرة (وام)



عاد طائر السبد المصري ليحط مجدداً في محمية وادي الوريعة الوطنية، بعد خمس سنوات من الغياب، في مشهد يحمل دلالات بيئية وعلمية عميقة، ويؤكد المكانة المتنامية للوادي كأحد أهم المحطات الرئيسة للطيور المهاجرة والليلية في دولة الإمارات ومنطقة جبال الحجر على وجه الخصوص.

وهذا الرصد النوعي، الذي سجلته هيئة الفجيرة للبيئة مطلع عام 2026، لم يكن مجرد مشاهدة عابرة لطائر نادر، بل شكّل لحظة علمية استثنائية، إذ تبين أن الطائر المرصود هو نفسه الذي تم توثيقه في الموقع ذاته قبل نحو خمس سنوات وتحديداً في ديسمبر 2021، ضمن برنامج علمي طويل الأمد لمراقبة الطيور. وخلال أنشطة المراقبة البيئية الدورية التي نُفّذت في شهر يناير 2026، تمكّنت الفرق الميدانية من إعادة رصد الطائر داخل نطاق المحمية، بعد أن كان قد خضع سابقاً لعملية توثيق شاملة، شملت تثبيت حلقة تعريفية وتسجيل بياناته الحيوية من وزن وطول ومؤشرات صحية أخرى، قبل إطلاقه مجدداً ليستكمل رحلته ضمن مسارات الهجرة الموسمية.

وجاء التعرف على الطائر بدقة نتيجة برنامج الترقيم والمراقبة طويل الأمد، الذي تنفّذه هيئة الفجيرة للبيئة، ويتيح تتبع حركة الطيور عبر السنوات ودراسة مدى ارتباطها بالمواقع الطبيعية وأنماط عودتها واستقرارها المؤقت في محطات بعينها.

وتحمل عودة هذا الطائر المهاجر بعد مرور خمس سنوات دلالة علمية قوية على أن وادي الوريعة لا يشكّل مجرد ممر عابر بل يمثل ملاذاً آمناً ومحطة رئيسية ضمن مسارات الهجرة الإقليمية قصيرة وطويلة المدى.



طائر ليلي

يُعد السبد المصري من الطيور الليلية التي تعشش على الأرض، وتعتمد على السهول الحصوية والأودية المفتوحة غير المتأثرة بالنشاط البشري.

ويعكس استمرار استخدامه للموقع ذاته سلامة النُظم الإيكولوجية في المحمية، ونجاح جهود الحماية والإدارة البيئية طويلة الأمد، المطبقة وفق أفضل الممارسات العالمية، التي آلت إلى إدراجها ضمن مواقع رامسار للأراضي الرطبة ومحميات المحيط الحيوي من قبل منظمة الأمم المتحدة «اليونسكو».

كما يعزّز هذا الاكتشاف الفهم العلمي بأن الطيور المهاجرة لا تكتفي بالمرور عبر شرق شبه الجزيرة العربية، بل تعود بشكل متكرر إلى محمية وادي الوريعة ضمن رحلاتها الموسمية. ويؤكد هذا الارتباط المكاني دور المحمية نقطة تنوع بيولوجي غنيّة تدعم العمليات البيئية الرئيسية، بما في ذلك الهجرة، وتوفير الملاذات الطبيعية، واستمرارية الأنواع في البيئات الجبلية الجافة.