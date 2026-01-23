«طرق دبي» تنجز حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية

دبي (وام)



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إحدى أعضاء اللجنة العليا لتطوير مشروع منطقة القوز الإبداعية، عن إنجاز حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقّل المرن وتكامل المواصلات في منطقة القوز الإبداعية. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لإنشاء مُجمّع إبداعي متكامل يلبّي متطلبات المبدعين من شتّى أرجاء العالم ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي.

وشملت المشاريع التي أنجزتها الهيئة، تنفيذ جسر للمشاة والدراجات على شارع المنارة، بهدف توفير الانسيابية في حركة المشاة والدراجين في المنطقة ومحيطها كما تم توفير ثلاثة مراكز للتنقّل، وتنفيذ مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ووسائل التنقّل الفردية بطول 4 كيلومترات، بهدف ربط المنطقة بمحطة مترو أون باسيف ومحطة القوز للحافلات.

وكشفت الهيئة عن انتهاء تحضيراتها لتنفيذ مشروع «سوبر بلوكس» في منطقة القوز الإبداعية. وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، نائب رئيس اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، أن إنجاز مشاريع التنقّل في المنطقة، يعكس نهج الهيئة في بناء منظومة نقل مترابطة، تُسهّل حركة الأفراد، وتقلّل الاعتماد على المركبات الخاصة، مشيراً إلى أن ربط منطقة القوز الإبداعية بمحطة مترو الصفا ومحطة القوز للحافلات، إلى جانب تطوير شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات ووسائل التنقّل الفردية، يسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.



مركز وملتقى

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن منطقة القوز الإبداعية تواكب طموحات دبي التي جعلت من الثقافة رافداً اقتصادياً مهماً، ما يسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقالت: «نجحت دبي من خلال منطقة القوز الإبداعية في إرساء نموذج مبتكر يهدف إلى دعم وتمكين المبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من التسهيلات التي تلبّي متطلباتهم وتحفزهم على تحقيق طموحاتهم ومنح إنتاجاتهم قيمة اقتصادية وتأسيس مشاريعهم الاستثمارية وتطويرها، والاستفادة مما تمتلكه المنطقة من مقومات وإمكانات تعكس تفرد بيئة دبي». ولفتت إلى إنجاز حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقّل المرن وتكامل المواصلات في «القوز الإبداعية» سيسهم في تعزيز مكانتها وجهة جاذبة لأصحاب المواهب، إلى جانب تسليط الضوء على ما تتمتع به الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي من فرص نوعية تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة.