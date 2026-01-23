«بيئة أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروة السمكية

هالة الخياط (أبوظبي)



أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروع «فيش إيه آي» ضمن مبادرة «أبوظبي X للطبيعة»، ليشكّل تحولاً نوعياً في آليات مراقبة الموارد البحرية وإدارة الثروة السمكية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويل مهمة التعداد التقليدية إلى عملية ذكية لا تستغرق سوى دقائق.

ويعتمد النظام على التعرف الفوري والدقيق إلى أنواع الأسماك وفصائلها وأحجامها وأوزانها وكمياتها، بحيث يقوم الصياد بوضع محصوله على الطاولة ليُجري التطبيق عملية المسح خلال نحو خمس دقائق، ومن ثم تُرسل البيانات إلى المنصة المخصصة لتحديث مؤشرات الصيد. ويعد هذا التطوير بديلاً متقدماً عن الأساليب التقليدية التي كانت تتطلب نزول العدّادين إلى «المنزال» فجراً والبقاء لساعات من أجل رصد الأنواع وإدخال المعلومات يدوياً.

وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي، أن «فيش إيه آي» يوفر رؤى فورية مبنية على البيانات حول تركيب الأنواع والكتلة الحيوية، ما يعزز فاعلية صنع القرار وإعداد السياسات الخاصة بإدارة المصايد. كما يسهم في رفع كفاءة جمع المعلومات العلمية المتعلقة بالثروة السمكية، وتطوير برامج التعافي المستدام للمخزون، إلى جانب دعم جهود حماية التنوع البحري.

ويمثل المشروع، أحد محاور مبادرة «أبوظبي X للطبيعة» التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز صون الأنواع والموائل الطبيعية، وتطوير حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للعمل البيئي.

وتستهدف المبادرة استخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة النظم البيئية واستقطاب الاستثمارات المستدامة وابتكار حلول لمواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية. وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود الشاملة للهيئة لتعافي المخزون السمكي، والتي شملت تنظيم معدات الصيد، وضبط أنشطة الصيد الترفيهي، وتأسيس ست محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، إلى جانب دعم الاستزراع المائي المستدام، واستزراع المرجان، وإنزال المشدات الاصطناعية ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية.



إنجازات

حققت هيئة البيئة - أبوظبي إنجازات بارزة بتسجيل ارتفاع متواصل في مؤشر الصيد المستدام للعام السادس على التوالي، من 8.9% عام 2018 إلى 97.4% نهاية عام 2024، بما يعزز ريادة أبوظبي إقليمياً وعالمياً في الإدارة المستدامة للمصايد البحرية، ويؤكد أثر التقنيات المتقدمة في تحقيق نتائج ملموسة في حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.