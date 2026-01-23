السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروة السمكية

تحويل مهمة العد التقليدي إلى عملية ذكية لا تستغرق سوى دقائق (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروع «فيش إيه آي» ضمن مبادرة «أبوظبي X للطبيعة»، ليشكّل تحولاً نوعياً في آليات مراقبة الموارد البحرية وإدارة الثروة السمكية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويل مهمة التعداد التقليدية إلى عملية ذكية لا تستغرق سوى دقائق.

ويعتمد النظام على التعرف الفوري والدقيق إلى أنواع الأسماك وفصائلها وأحجامها وأوزانها وكمياتها، بحيث يقوم الصياد بوضع محصوله على الطاولة ليُجري التطبيق عملية المسح خلال نحو خمس دقائق، ومن ثم تُرسل البيانات إلى المنصة المخصصة لتحديث مؤشرات الصيد. ويعد هذا التطوير بديلاً متقدماً عن الأساليب التقليدية التي كانت تتطلب نزول العدّادين إلى «المنزال» فجراً والبقاء لساعات من أجل رصد الأنواع وإدخال المعلومات يدوياً.
وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي، أن «فيش إيه آي» يوفر رؤى فورية مبنية على البيانات حول تركيب الأنواع والكتلة الحيوية، ما يعزز فاعلية صنع القرار وإعداد السياسات الخاصة بإدارة المصايد. كما يسهم في رفع كفاءة جمع المعلومات العلمية المتعلقة بالثروة السمكية، وتطوير برامج التعافي المستدام للمخزون، إلى جانب دعم جهود حماية التنوع البحري.
ويمثل المشروع، أحد محاور مبادرة «أبوظبي X للطبيعة» التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز صون الأنواع والموائل الطبيعية، وتطوير حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للعمل البيئي. 
وتستهدف المبادرة استخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة النظم البيئية واستقطاب الاستثمارات المستدامة وابتكار حلول لمواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية. وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود الشاملة للهيئة لتعافي المخزون السمكي، والتي شملت تنظيم معدات الصيد، وضبط أنشطة الصيد الترفيهي، وتأسيس ست محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، إلى جانب دعم الاستزراع المائي المستدام، واستزراع المرجان، وإنزال المشدات الاصطناعية ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية.

إنجازات

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. «تحدي وزارة الدفاع للبرمجة» يختتم فعالياته بمشاركة واسعة
دراسة لـ«نيويورك أبوظبي» تكشف ارتباط بكتيريا الفم بالسمنة

حققت هيئة البيئة - أبوظبي إنجازات بارزة بتسجيل ارتفاع متواصل في مؤشر الصيد المستدام للعام السادس على التوالي، من 8.9% عام 2018 إلى 97.4% نهاية عام 2024، بما يعزز ريادة أبوظبي إقليمياً وعالمياً في الإدارة المستدامة للمصايد البحرية، ويؤكد أثر التقنيات المتقدمة في تحقيق نتائج ملموسة في حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.

أبوظبي
الثروة السمكية
الذكاء الاصطناعي
هيئة البيئة
بيئة أبوظبي
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©