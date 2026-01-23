تعاون استراتيجي بين معهد الابتكار التكنولوجي و«كوالكوم»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، أمس، عن تعاونٍ استراتيجي مع شركة «كوالكوم تكنولوجيز» لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي الطرفي والحلول الذاتية عبر مجموعة من البيئات الواقعية. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات المعهد في البحوث التطبيقية في مجالات الروبوتات والأنظمة الذاتية، وبين منصات «كوالكوم» المتقدمة للحوسبة الطرفية، لدعم تطوير أنظمة ذكية قادرة على العمل بشكلٍ مستقل في سيناريوهات داخلية وخارجية معقدة.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يوسّع معهد الابتكار التكنولوجي آفاق القدرات، التي نطوّرها في مجالات الروبوتات والأنظمة الذاتية من خلال الاستفادة من منصات متقدمة للذكاء الاصطناعي الطرفي، ويعزّز هذا التعاون قدرتنا على تطوير روبوتات أكثر إدراكاً ومرونة وقدرة على العمل بكفاءة في بيئات العالم الحقيقي، من التنقل الآمن داخل الأماكن الداخلية المكتظة إلى التعامل مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة، ودعم مهام رصد البيئة وإعادة تأهيلها».



جاهزية

قال ديف سينغ، نائب الرئيس للحلول الصناعية ورئيس كوالكوم أبوظبي في «كوالكوم تكنولوجيز»: «يسر كوانتوم تكنولوجيز التعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي لاستكشاف تطوير أنظمة ذاتية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي الطرفي، ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى الإسهام في تمكين حلول طرفية ذكية تعتمد على منصات «كوانتوم دراجون وينغ» لقطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والتعدين، والإنشاءات، والمدن الذكية. معاً، نهدف إلى تسريع الابتكارات التي يمكن أن تُحدث أثراً ملموساً عبر القطاعات الصناعية الرئيسية». ومن خلال الجمع بين البحوث التطبيقية ومنصات الذكاء الاصطناعي الطرفي، يمهّد هذا التعاون الطريق لتعزيز جاهزية الأنظمة الذاتية على المستويين الصناعي والمجتمعي.