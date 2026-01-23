السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون استراتيجي بين معهد الابتكار التكنولوجي و«كوالكوم»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
24 يناير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، أمس، عن تعاونٍ استراتيجي مع شركة «كوالكوم تكنولوجيز» لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي الطرفي والحلول الذاتية عبر مجموعة من البيئات الواقعية. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات المعهد في البحوث التطبيقية في مجالات الروبوتات والأنظمة الذاتية، وبين منصات «كوالكوم» المتقدمة للحوسبة الطرفية، لدعم تطوير أنظمة ذكية قادرة على العمل بشكلٍ مستقل في سيناريوهات داخلية وخارجية معقدة.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يوسّع معهد الابتكار التكنولوجي آفاق القدرات، التي نطوّرها في مجالات الروبوتات والأنظمة الذاتية من خلال الاستفادة من منصات متقدمة للذكاء الاصطناعي الطرفي، ويعزّز هذا التعاون قدرتنا على تطوير روبوتات أكثر إدراكاً ومرونة وقدرة على العمل بكفاءة في بيئات العالم الحقيقي، من التنقل الآمن داخل الأماكن الداخلية المكتظة إلى التعامل مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة، ودعم مهام رصد البيئة وإعادة تأهيلها».

جاهزية 

أخبار ذات صلة
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

قال ديف سينغ، نائب الرئيس للحلول الصناعية ورئيس كوالكوم أبوظبي في «كوالكوم تكنولوجيز»: «يسر كوانتوم تكنولوجيز التعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي لاستكشاف تطوير أنظمة ذاتية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي الطرفي، ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى الإسهام في تمكين حلول طرفية ذكية تعتمد على منصات «كوانتوم دراجون وينغ» لقطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والتعدين، والإنشاءات، والمدن الذكية. معاً، نهدف إلى تسريع الابتكارات التي يمكن أن تُحدث أثراً ملموساً عبر القطاعات الصناعية الرئيسية». ومن خلال الجمع بين البحوث التطبيقية ومنصات الذكاء الاصطناعي الطرفي، يمهّد هذا التعاون الطريق لتعزيز جاهزية الأنظمة الذاتية على المستويين الصناعي والمجتمعي. 

 

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
أبوظبي
معهد الابتكار التكنولوجي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
آخر الأخبار
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
الرياضة
8 خيول تتنافس للفوز بكأس «حاكم الشارقة» للإنتاج المحلي غداً
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©