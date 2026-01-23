السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الوطني للتأهيل» يشارك في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات»

«الوطني للتأهيل» يشارك في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات»
24 يناير 2026 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» لعام 2026، الذي تنظّمه وزارة الدفاع، متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية، خلال الفترة من 27 يناير إلى 4 فبراير 2026، بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي.
ويهدف المعرض إلى توعية منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، إضافة إلى تنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وكيفية تجنب الوقوع فيها.
وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن المشاركة السنوية للمركز في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية»، تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز وحرصه على التواصل مع أفراد المجتمع، لتعزيز وعيهم بمخاطر تعاطي المخدرات وأهمية تبنّي أنماط حياة صحية وخالية من الإدمان، وتعريفهم بسبل الوقاية.

